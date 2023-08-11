Спецоперация 11 августа 2023, 03:21 Появилось видео удара российской армии по дислокации боевиков ВСУ в Запорожье Рогов опубликовал видео последствий удара ВС РФ по базе ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Видео последствий удара российских войск по месту расположения украинских боевиков в подконтрольном Киеву Запорожье опубликовал в Telegram-канале глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ракеты попали в здание гостиничного комплекса «Ривьера» на Набережной магистрали.

На видео заметно, что здание сильно пострадало, рядом горит автомобиль. Рогов заявил, что гостиница последнее время используется как база для боевиков ВСУ и наемников Иностранного легиона.

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«Гауляйтеры [президента Украины Владимира] Зеленского сообщают об одном погибшем и пяти раненых», — написал Рогов.

Глава общественного движения отметил, что эти заявления вызывают сомнения, гостиница была заполнена украинскими солдатами и наемниками. Рогов предполагает, что последствия взрыва более значительные.

Взрывы в Запорожье прогремели около 19:20 по московскому времени. Запорожцы сообщили о минимум двух взрывах, была слышна работа системы ПВО Украины.