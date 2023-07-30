Спецоперация 30 июля 2023, 15:49 Появилось видео удара по прибывшим на позиции военным ВСУ «Военный осведомитель» опубликовал видео атак по только прибывшим на позиции бойцам ВСУ Pxhere

Читать 360tv в

Российские войска нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Поражение бойцов ВСУ, только что прибывших на свои новые позиции», — подписали ролик.

Реклама

На кадрах видно, что целью российских военных стали украинские боевики, высадившиеся из бронированной машины. ВС РФ нанесли по ним точный удар.

Ранее российская армия уничтожила центр переучивания ВСУ и пункт хранения и ремонта украинских дронов в Днепропетровской области. На Херсонском направлении бойцы РФ ликвидировали до 65 украинских боевиков и пять машин.