Спецоперация 03 января 2024, 08:51 Появилось видео удара гиперзвуковыми «Кинжалами» по цели в Киеве Камеры зафиксировали удар гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по объекту в Киеве МиГ-31 с ракетой «Кинжал» / РИА «Новости»

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Уличная камера наблюдения зафиксировала момент удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по одному из объектов в Киеве. Видео опубликовали в Telegram-канале «Милитарист».

Авторы сообщения уточнили, что момент прилета ракеты можно заметить, если пересмотреть ролик на замедленной скорости. Визуально «Кинжал» выглядит как столб огня. Военный эксперт Алексей Суконкин объяснил этот эффект тем, что «Кинжал» на гиперзвуковой скорости «источает» плазму.

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Накануне российские военнослужащие нанесли мощный удар по целям в Киеве и пригороде. По данным Минобороны России, были уничтожены предприятия по производству ракет, беспилотников и другой техники. ВС РФ также атаковали украинские склады с боеприпасами.

На Сватовском направлении был уничтожен взвод танков Leopard-2A6 ВСУ, готовившихся к атаке российских позиций. Средства воздушной разведки подтвердили ликвидацию бронетехники.