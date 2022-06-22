Появилось видео с ударом артиллеристов Народной милиции ДНР по позициям ВСУ

Народная милиция Донецкой Народной Республики показала на видео подавление огневых точек ВСУ артиллеристами девятого полка УНМ ДНР. Удары с применением БМ-21 «Град» наносили по скоплениям живой силы и техники украинских националистов.

«Мы сегодня будем подавлять огневые точки противника, откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка, Макеевки, Ясиноватой. Сейчас наш беспилотник туда поднимается, и будем отрабатывать эту цель», — рассказал офицер Народной милиции ДНР с позывным Бодя.

Он признался, что у военнослужащих Народной милиции сейчас много работы. В основном они ведут контрбатарейную борьбу.

«Приходится лежать в поле — по тебе ведется огонь, и нужно обладать высокой выдержкой и крепкими нервами», — добавил офицер.

Затем он неожиданно обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Знайте — мы с вами, мы России остались верны», — констатировал Бодя и тут же дал короткую команду о начале атаки.

Видео завершается зрелищным ударом по позициям противника.