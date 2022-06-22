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    22 июня 2022, 09:15

    Появилось видео с ударом артиллеристов Народной милиции ДНР по позициям ВСУ

    Народная милиция ДНР опубликовала видео с артиллерийскими ударами по позициям ВСУ

    Оксана Кириллова

    Народная милиция Донецкой Народной Республики показала на видео подавление огневых точек ВСУ артиллеристами девятого полка УНМ ДНР. Удары с применением БМ-21 «Град» наносили по скоплениям живой силы и техники украинских националистов.

    «Мы сегодня будем подавлять огневые точки противника, откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка, Макеевки, Ясиноватой. Сейчас наш беспилотник туда поднимается, и будем отрабатывать эту цель», — рассказал офицер Народной милиции ДНР с позывным Бодя.

    Он признался, что у военнослужащих Народной милиции сейчас много работы. В основном они ведут контрбатарейную борьбу.

    «Приходится лежать в поле — по тебе ведется огонь, и нужно обладать высокой выдержкой и крепкими нервами», — добавил офицер.

    Затем он неожиданно обратился к президенту России Владимиру Путину.

    «Уважаемый Владимир Владимирович! Знайте — мы с вами, мы России остались верны», — констатировал Бодя и тут же дал короткую команду о начале атаки.

    Видео завершается зрелищным ударом по позициям противника.