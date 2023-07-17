Спецоперация 17 июля 2023, 00:46 Появилось видео со сгоревшей британской и турецкой техникой на Запорожском направлении «РВ»: десантники РФ сожгли британские Mastiff PPV и турецкий Kirpi на Запорожском фронте Википедия

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Российский десант поразил два британских Mastiff PPV и один турецкий Kirpi на Запорожском фронте. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В посте разместили видео и фото с места событий. На них видно, как военный едет по дороге и проезжает мимо сожженной военной техники.

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«Сожженная десантом бронетехника Британии и Турции в боях у Старомайорского. Стык Запорожского фронта и ДНР, Времевский выступ», — сказано в сообщении.

Ранее 12 июля стало известно, что российские бойцы перешли в контратаку на южном фланге у Артемовска. Украинские боевики попытались пробраться ближе к Клещеевке, вокруг этого региона шли ожесточенные сражения. Военные России начали решительно противодействовать, чтобы отбросить позиции противника.

На следующий день после этих событий советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что фланги Артемовска находятся под контролем российских военных.