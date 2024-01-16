Спецоперация 16 января 2024, 10:23 Появилось видео сдачи в плен солдат ВСУ Минобороны показало видео сдачи в плен солдат ВСУ на Запорожском направлении

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Украинские боевики сложили оружие и сдались в плен на Запорожском направлении. Видео показала пресс-служба Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВСУ под контролем российских военных выходят из окопа.

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«Обстрел начался, мы сразу прыгнули в яму, там находились минут 20. Потом решили выходить и сдаваться в плен», — рассказал один из военнопленных.

Другой пленный отметил, что руководство ВСУ отправляет живую силу «на убой».

«Мы как мясо, просто на убой идем. Всем известно, что поля заминировали, выхода тут нет», — добавил он.

Мужчина признался, что готов сесть в тюрьму, но не возвращаться вновь в зону боевых действий.

Ранее стало известно, что боевиков пленили военнослужащие Западной группировки войск. Российские силы проникли на позицию ВСУ с трех направлений, после чего вывели противников и отправили их в тыл для оказания медицинской помощи.