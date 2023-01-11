Спецоперация 11 января 2023, 03:09 Салют после удара по складу пиротехники в Харькове показали в Сети Харьковчане опубликовали видео фейерверков после прилета снаряда по складу пиротехники

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Жители Харькова опубликовали видео салюта, который прогремел над городом после взрыва на складе пиротехники. На кадрах запечатлен мощный фейерверк на фоне ночного неба.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов развеял сомнения горожан о том, обыкновенный ли это салют, и подтвердил, что произошел взрыв на складе пиротехники в Киевском районе.

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«Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий», — сообщил он.

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отреагировал на это событие с иронией. Он написал в своем Telegram-канале, что так Харьков радуется освобождению Соледара.

«Небывалым салютом отмечает Харьков освобождение Соледара», — написал он.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил слухи, что среди украинских подразделений были те, кто бежал с поля боя после столкновения с российской группировкой.