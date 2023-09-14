Спецоперация 14 сентября 2023, 19:04 Появилось видео с уничтожением украинского блиндажа FPV-дроном Минобороны: ВС России под Клещеевкой уничтожили блиндаж ВСУ ударом FPV-дрона

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Под Клещеевкой российские операторы БПЛА уничтожили блиндаж с солдатами Вооруженных сил Украины высокоточным ударом FPV-дрона. Кадры работы ВС России опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

Российские военные обнаружили опорный пункт украинских подразделений. Операторы БПЛА навели на позиции противника дрон и поразили солдат ВСУ, находившихся в укрытии.

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«Российские военнослужащие — операторы БПЛА обнаружили и точным ударом FPV-дрона уничтожили блиндаж с боевиками», — указали в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы России овладели двумя опорными пунктами украинских боевиков и смогли отразить пять контратак на Купянском направлении. Потери ВСУ составили до роты.

В конце августа российские подразделения также уничтожили под Урожайным склад боеприпасов и опорный пункт ВСУ.