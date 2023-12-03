Спецоперация 03 декабря 2023, 17:04 Появилось видео с ударом по боевым машинам пехоты ВСУ в районе Вербового Минобороны: российские десантники уничтожили две украинские БМП около Вербового

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Российские военные нанесли удары по украинским подразделениям в районе Вербового. Десантники ликвидировали две боевые машины пехоты ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

Разведчики на Запорожском направлении обнаружили две украинские БМП и передали их координаты в пункт управления. ВС России атаковали технику ВСУ с помощью артиллерии и ракет.

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«Точными выстрелами артиллерии и ударом управляемой ракеты ПТРК „Корнет“ боевые машины пехоты ВСУ уничтожены вместе с экипажами», — указали в ведомстве.

Ранее украинская армия потеряла за сутки на Донецком направлении до 300 боевиков. Группировка войск «Юг» также уничтожила шесть единиц техники. Российские войска атаковали ВСУ в районе населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка в Донецкой Народной Республике. В Минобороны добавили, что ВС России с начала проведения СВО сбили 545 украинских самолетов, 9361 беспилотник и 256 вертолетов.