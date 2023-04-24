Спецоперация 24 апреля 2023, 02:10 Появилось видео с танками ВСУ, прячущимися за жилыми домами в Часовом Яре «РВ»: ВСУ сняли Часов Яр, заполненный прячущимися за домами украинскими танками Freepik

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ВСУ готовятся к обороне Часова Яра. Об этом свидетельствует видео, снятое украинскими военными. На нем показано скопление техники, в частности танков, которые «спрятались» за жилыми домами. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Сюда выводятся обескровленные в боях украинские подразделения. ВСУ спешно готовят город к обороне», — сказано в описании к видео.

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Сейчас продолжаются бои за Артемовск. Регулярно поступают сообщения об отступлении украинских боевиков и продвижении вперед российских сил. После взятия города наши бойцы могут начать наступление на Часов Яр, отметили военкоры. Украинцы это понимают, уже готовы сдать Артемовск и поэтому готовятся оборонятся в этом направлении.

Ранее немецкая газета Bild заявила, что украинская армия оставила центр Артемовска. ВСУ отходят на запад, а за ними следуют российский солдаты.