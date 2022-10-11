Появилось видео с последствиями ударов ВСУ по Запорожской АЭС | 360°

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Появилось видео с последствиями ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Член ВГА Рогов показал видео последствий ударов ВСУ по Запорожской АЭС

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Последствия ударов Вооруженных сил Украины по зданию управления капитального строительства Запорожской АЭС оказались на видео. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Он уточнил, что данный объект находится на удалении от энергоблоков станции, ближе к ТЭС.

Город Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты в Запорожской области оказались обесточены на прошлой неделе после обстрелов украинских сил. По словам Рогова, сейчас Запорожская АЭС уже стала получать электричество по ЛЭП для собственных нужд. Однако пока рано говорить о перезапуске энергоблоков станции.

Запорожская АЭС оказалась под контролем российских военных весной этого года в ходе спецоперации. С тех пор ЗАЭС не раз подвергалась обстрелам. После того, как Запорожская область по итогам референдума вошла в состав России, атаки на нее продолжились. Рогов 11 октября заявил, что ВСУ готовит наступление на регион.

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