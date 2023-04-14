Спецоперация 14 апреля 2023, 17:01 Появилось видео с польскими наемниками в Артемовске «РВ» показала на видео перебежки наемников из Польши в Артемовске

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Наемники из Польши активно участвуют в боевых действиях в Артемовске в Донецкой Народной Республике. В распоряжении Telegram-канала «Военкоры „Русской весны“ появилось видео, снятое польскими военными из окрестностей города.

На кадрах группа военнослужащих с зелеными повязками на рукавах и в полной боевой выкладке следовала короткими перебежками от здания к зданию.

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Боец ЧВК «Вагнер» сообщал, что на обороне южных участков Артемовска встречались наемники из Польши и Грузии. По его словам, в основном поляки были одеты в черную форму.

Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» отмечал, что под Артемовском польских наемников используют в качестве заградотрядов.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что бойцы «Вагнера» ведут интенсивные бои с противником западных кварталах Артемовска. Штурмовикам помогают подразделения ВДВ, не позволяя ВСУ вводить в город новые резервы.