Появилось видео с работой ЗРК «Тор-М2» по перехвату украинских ракет | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 11:43 Поделиться Telegram

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Viber Появилось видео с работой ЗРК «Тор-М2» по перехвату украинских ракет Минобороны поделилось видео с работой ЗРК «Тор-М2» по перехвату украинских ракет

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Западного военного округа. Они выполняют задачи в ходе СВО.

Расчеты ЗРК круглые сутки обеспечивают войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

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«Система противовоздушной обороны знает каждого „воздушного врага“ в лицо: это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты. ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей», — отметили в Минобороны.

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На кадрах видно, что две машины комплекса выезжают на боевую позицию, потом показано обнаружение операторами ракет ВСУ на расстоянии 9,9 километра. Далее дается команда выпустить противоракеты. После фиксации уничтожения целей в воздухе «Тор-М2» покидают позиции.

«Наша основная цель — это сбивать воздушные объекты вне зависимости от их типа: баллистика, беспилотники, самолеты. Тяжелее, конечно, сбить беспилотник, потому что он малоразмерный. <…> Минимальное количество ракет для эффективного способа поражения. Данный комплекс может стрелять одновременно по четырем целям, а также по одной цели четырьмя ракетами — все для обеспечения максимальной эффективности поражения воздушных объектов», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2» Тимур.

Он объяснил, что по телевизионно-оптическому визиру можно определить, требует дополнительного поражения конкретная цель или нет.

«В хорошую погоду можно не только определить, что за тип, можно даже увидеть и заводской номер данного изделия. В ночное время можно определить, птица или нет, до 12 километров, в дневное время — до 24 километров. А так я видел цель и на 50 километрах, и можно было определить точку», — добавил военный.

Он вспомнил, как в одно из его ночных дежурств началась атака.

«И ночью в это же время началась воздушная атака. Мне пришла команда с БКП, что надвигается ракетный удар. Мной было поймано две ракеты, по которым потом велся огонь. После оценки стрельбы об уничтожении объекта все подтвердилось. Обломки данных объектов были найдены в поле», — сообщил Тимур.

«Тор» — это зенитно-ракетный комплекс ближнего действия. Он служит защитой для важных административных и промышленных объектов, а также войск первого эшелона. Его основные цели — реактивные снаряды, беспилотники, авиация и ракеты.

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