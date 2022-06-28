Появилось видео работы российской артиллерии на северодонецком направлении

Видео работы российских артиллеристов на северодонецком направлении — одном из ключевых направлений спецоперации на Украине — опубликовал канал «Звезда». Самоходные гаубицы 2С3 производят сотни выстрелов в день, постоянно перемещаются и корректируют направление огня.

У каждого военного топографа есть свои секретные ориентиры на местности — он может определять точное местонахождение орудия с помощью специального инструмента. Командир батареи рассчитывает координаты целей, исходя из полученных сведений. Сделав пару десятков залпов, орудия меняют позиции, чтобы не оказаться под ответным огнем противника.

Сейчас позиции ВСУ расположились за рекой Северский Донец в районе Приволья. Накануне там произошел бой, в котором украинские боевики попытались форсировать реку, однако получили отпор. Территория на левом берегу Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль.

Ранее жительница Северодонецка рассказала «Известиям», как чудом выжила под обстрелами ВСУ.