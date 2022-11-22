Спецоперация 22 ноября 2022, 13:09 Появилось видео работы расчетов ОТРК «Искандер» в зоне СВО

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Расчеты ОТРК «Искандер» Восточного военного округа всегда находятся в движении, чтобы противник не смог обнаружить их местоположение. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали российские военные.

Маршрут расчетов никогда не бывает одинаковым. Решения о дальнейшем следовании принимаются в передвижном командном пункте.

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После команды «Выйти в готовность!» расчет переводит баллистическую ракету в вертикальное положение и, получив координаты, ракетчики наносят удар по указанному пункту противника.

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Для маскировки «Искандеры» используют специальную сеть, отражающую тепло и делающую их невидимыми для тепловизоров.