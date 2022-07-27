Появилось видео работы расчета РСЗО «Смерч» по военному объекту ВСУ

Журналисты телеканала «Звезда» опубликовали кадры работы расчета РСЗО «Смерч» по логистическому центру ВСУ, который находится в глубоком тылу.

Как рассказал командир батареи РСЗО «Смерч» Вячеслав, успешная работа «Смерчей» — это десятки спасенных жизней на переднем крае и отбитые атаки диверсантов.

За последнее время боевое мастерство российских военных заметно выросло. Всего за сутки артиллеристы успевают поменять от пяти до пятнадцати позиций стартовых укрытий, точек заправки техники, мест для отдыха и сна.

«Люди сюда прибыли подготовленными. Здесь норматив на оценку отлично мы перекрываем практически в два раза. Учитывая условия работы и обстановки», — добавил командир батареи.

По его словам, за время спецоперации бойцы настолько привыкли к своим машинам, что перестали относиться к ним, как неодушевленному предмету.