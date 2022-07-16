Появилось видео работы артиллерии ЗВО в Донбассе

Боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram Минобороны России.

По словам командира САУ «Мста-С» Ивана, с помощью этой установки можно поразить множество целей, включая ствольную артиллерию, батареи РСЗО, танки, пункты управления.

«Целеуказания, в основном, приходят от БЛА. Они нас корректируют. С момента, как беспилотная авиация засекла цель, проходит пара минут, и мы уже готовы открыть огонь», — поделился он.

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