Появилось видео с последствиями удара по мосту в Херсоне

Первое видео из Херсона, где украинские войска разбомбили Антоновский мост, опубликовали в Сети. На кадрах видны дыры, которые образовались в результате попадания ракет.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска обстреляли Херсон. В том числе, они атаковали Антоновский мост. Несмотря на удар, сейчас он продолжает работу. Информации о погибших и пострадавших пока что нет.

Утром во вторник ГУ МВД Херсонской области сообщило о срабатывании системы ПВО. Ее работу местные жители сняли на видео. На нем видно, что украинские снаряды сбивают прямо в воздухе. Накануне ВСУ дважды обстреляли Новую Каховку. Первую атаку удалось отразить, но жертвами второй стали два человека. Кроме того, из-за ударов был поврежден магистральный газопровод.