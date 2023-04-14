Спецоперация 14 апреля 2023, 21:08 Появилось видео попадания пули снайпера ВСУ в каску бойца ВС России РИА «Новости» показало видео попадания пули в каску бойца ЧВК «Вагнер» в Артемовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пуля чуть не пробила каску бойца частной военной компании «Вагнер» в ходе перестрелки в Артемовске. Кадрами поделилось РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

На записи российский военный выглянул из укрытия и в его каску попала пуля. После этого он отошел к сослуживцам. Оказалось, что пуля не пробила броню, мужчина остался жив.

Реклама

«Счастливый человек!» — бурно поддержали бойца сослуживцы за кадром.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали в Артемовске офицера Главного управления разведки Украины Виталия Курсова. Он участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Народная милиция ДНР показывало кадры уничтожения военного ВСУ снайпером ВС России.

По данным Минобороны за сутки украинские военные в ходе боев на Донецком направлении потеряли до 300 человек живой силы. Также ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», гаубицы Д-20 и одной боевой машины пехоты.