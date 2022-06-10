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    10 июня 2022, 18:52

    Появилось видео с огромной воронкой после удара «Точкой-У» в ДНР

    В Гольмовском районе ДНР «Точка-У» ударила рядом с полевым госпиталем

    Александра Ломейко, Натали Владимирова

    ВСУ обстреляли Гольмовский район Донецкой Народной Республики. Выпущенная украинскими боевиками «Точка-У» упала в 150 метрах от полевого госпиталя.

    Никаких военных объектов здесь нет — только мирное население, рассказал корреспондент «360».

    В месте удара снаряда образовалась огромная воронка. На ее месте у местного жителя был огород.

    Украинские военные 10 июня обстреляли кассетными боеприпасами здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке. Фрагменты снаряда попали на соседнюю крышу, а один прилетел в квартиру.

    Взрывы в Донецке прогремели во второй половине дня пятницы.