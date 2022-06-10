10 июня 2022, 18:52
Появилось видео с огромной воронкой после удара «Точкой-У» в ДНР
В Гольмовском районе ДНР «Точка-У» ударила рядом с полевым госпиталем
ВСУ обстреляли Гольмовский район Донецкой Народной Республики. Выпущенная украинскими боевиками «Точка-У» упала в 150 метрах от полевого госпиталя.
Никаких военных объектов здесь нет — только мирное население, рассказал корреспондент «360».
В месте удара снаряда образовалась огромная воронка. На ее месте у местного жителя был огород.
Украинские военные 10 июня обстреляли кассетными боеприпасами здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке. Фрагменты снаряда попали на соседнюю крышу, а один прилетел в квартиру.
Взрывы в Донецке прогремели во второй половине дня пятницы.