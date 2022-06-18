Появилось видео обстрелов центра Донецка

ВСУ обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка. Жители сняли происходящее на видео. Кадры из города оказались в распоряжении «360».

Также видео опубликовали в Telegram и других соцсетях.

С 15:50 до 16:15 по городу ударили трижды, следует из сводки представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. По данным главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, один мужчина получил ранение.

Два раза с промежутком всего в 15 минут со стороны Авдеевки выпустили по пять снарядов калибром 155 миллиметров. А еще через 10 минут с той же стороны начали обстреливать сразу и Ворошиловский, и Киевский район — по ним выпущено15 снарядов.

Снаряды упали по улице Университетской в районе кинотеатра «Звездочка», у стадиона «Донбасс Арена» и выставочного комплекса «Эксподонбасс», сообщил в Telegram-канале Алексей Кулемзин.