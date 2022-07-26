Появилось видео мощного пожара на нефтебазе в Донецке после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Буденновский район Донецка. В результате загорелась местная нефтебаза. В интернете опубликовали видео с места пожара, сообщил RT.

Украинские войска в 02:20 выпустили по городу три снаряда калибром 155 миллиметров. Обстрел вели из Красногоровки. Загорелась нефтебаза. По предварительной информации, снаряды повредили цистерны с ГСМ. На кадрах видно, что столб огня поднялся на несколько метров, к зданию приехали минимум три пожарные машины.

Глава горадминистрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ в ночь на 26 июля обстреляли также Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы города. В общей сложности они выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра, 12 снарядов калибром 152 миллиметра, три снаряда калибром 155 миллиметров и 15 ракет из установки БМ-21 «Град».