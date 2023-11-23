Спецоперация 23 ноября 2023, 22:58 Появилось видео горящего финского БТР после удара российской армии Военкор Котенок опубликовал видео горящего финского БТР в зоне СВО flickr.com

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Российские силы подбили бронетранспортер ВСУ Sisu Xa-180 финского производства в зоне проведения специальной военной операции. Кадры горящей бронемашины опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

Журналист отметил, что это уже не первый финский БТР, уничтоженный российскими силами. По его словам, несколько подобных бронемашин уже подбили в районе Клещеевки на Донецком направлении.

Ранее стало известно, что российские танкисты увели бронетранспортер YRP-765 западного производства у бойцов Вооруженных сил Украины. По словам командира танкового батальона майора Евгения Волкова, боевую машину российские военные вытащили под огневым воздействием противника.

«Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме Армия-2023», — рассказал Волков.