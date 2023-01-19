Спецоперация 19 января 2023, 11:48 Появилось видео боевой работы гаубиц Д-20 в зоне СВО

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Российские артиллеристы, работающие в зоне СВО, с помощью Гаубиц Д-20 могут уничтожать РСЗО, минометные расчеты и другие цели, координаты которых присылают разведчики. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Расчеты могут работать 24 часа в сутки в любую погоду. Сразу после получения данных от разведчиков артиллеристы пускают огонь, тем самым поддерживая пехоту.

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«Снаряд осколочно-фугасный. Вес 144 килограмм. <…> При ударе об ветку, о землю сразу идет разрыв. Радиус действия 300-400 метров», — рассказывает о работе расчета военнослужащий с позывным «Анатолич».

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