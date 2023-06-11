Спецоперация 11 июня 2023, 16:24 Появилось видео атаки украинских дронов на корабль Черноморского флота «Приазовье» Минобороны опубликовало видео с расстрелом морских дронов ВСУ с корабля «Приазовье»

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Экипаж корабля «Приазовье» Черноморского флота уничтожил из бортового оружия шесть украинских морских беспилотников при попытке атаки недалеко от Севастополя. Минобороны опубликовало кадры с места.

В опубликованном ролике военный с палубы вел огонь по приближающимся морским беспилотникам. После попадания снаряд в цель один из дронов задымился, а после взорвался.

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В ведомстве отметили, что корабль «Приазовье» выполнял задание по контролю и обеспечению безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря, когда его попытались атаковать украинские беспилотные катера.

Все дроны уничтожили из штатного вооружения, которое расположено на корабле. В результате происшествия никто не пострадал. «Приазовье» повреждений не получил.

В Минобороны подчеркнули, что воздушную разведку во время атаки морских беспилотников осуществлял стратегический разведывательный дрон США Global Hawk. Такой же аппарат использовали во время других подобных атак.