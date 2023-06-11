11 июня 2023, 16:24
Появилось видео атаки украинских дронов на корабль Черноморского флота «Приазовье»
Минобороны опубликовало видео с расстрелом морских дронов ВСУ с корабля «Приазовье»
Экипаж корабля «Приазовье» Черноморского флота уничтожил из бортового оружия шесть украинских морских беспилотников при попытке атаки недалеко от Севастополя. Минобороны опубликовало кадры с места.
В опубликованном ролике военный с палубы вел огонь по приближающимся морским беспилотникам. После попадания снаряд в цель один из дронов задымился, а после взорвался.
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В ведомстве отметили, что корабль «Приазовье» выполнял задание по контролю и обеспечению безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря, когда его попытались атаковать украинские беспилотные катера.
Все дроны уничтожили из штатного вооружения, которое расположено на корабле. В результате происшествия никто не пострадал. «Приазовье» повреждений не получил.
В Минобороны подчеркнули, что воздушную разведку во время атаки морских беспилотников осуществлял стратегический разведывательный дрон США Global Hawk. Такой же аппарат использовали во время других подобных атак.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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