17 марта 2024, 13:50
Появилось подробное видео уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО
Mash опубликовал видео с ударом дрона по первому танку Abrams под Авдеевкой
Атаковавший первый танк M1 Abrams российский беспилотник нанес удар в корму башни бронированной машины. Это видно на кадрах, снятых под Авдеевкой в конце февраля. Подробное видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Наведенный оператором дрон поразил расположенное в корме башни хранилище боеприпасов. В результате находящиеся там снаряды взорвались, а боевая машина загорелась.
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По данным авторов сообщения, командир танка погиб на месте, члены экипажа танка получили серьезные ожоги. Не пострадал только механик-водитель.
Удар по американскому танку нанесли бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады, запустившие FVP-беспилотник «Ланцет».
Министерство обороны подтвердило уничтожение боевой машины, упомянув его среди пораженной военной техники на Авдеевском направлении.
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