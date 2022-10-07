Появилось новое видео учений мобилизованных на полигонах Балтийского флота | 360°

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Появилось новое видео учений мобилизованных на полигонах Балтийского флота

Минобороны показало видео учений мобилизованных россиян на полигонах Балтийского флота

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Минобороны показало новое видео учений мобилизованных россиян на полигонах Балтийского флота в Калининградской области. По данным оборонного ведомства, продолжается подготовка танковых экипажей.

«Механики хорошие, командир тоже, все слаженно у нас», — заметил в ролике механик-водитель Василий.

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Во время практических стрельб военнослужащие отработали навыки уничтожения вражеской живой силы и бронетехники. Как сообщалось ранее, учебные стрельбы ведутся из вооружения танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

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Также мобилизованных учат водить боевые машины на пересеченной местности. Экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия: спуски и подъемы, противотанковые рыв и колейные мосты.

Главные пункты базирования Балтийского флота находятся в Балтийске и Кронштадте. В составе флота есть соединение надводных кораблей, морская авиация, дивизион дизельных подводных лодок, соединения поисково-спасательных и вспомогательных судов, береговые войска, части противовоздушной обороны.

Минобороны РФ

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Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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