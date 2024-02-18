18 февраля 2024, 21:15
Появилось новое видео хаотичного бегства бойцов ВСУ из Авдеевки
Министерство обороны России показало новое видео, свидетельствующие о беспорядочном бегстве военнослужащих ВСУ из Авдеевки. Ролик опубликовали в Telegram-канале оборонного ведомства.
«По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих украинских военнослужащих», — отметили в Минобороны.
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В ведомстве добавили, что российские артиллеристы наносят точные удары по убегающему противнику. На обочине дороги скопилось много подбитой украинской техники.
Ранее Минобороны опубликовало еще один ролик с хаотичным бегством украинских военных из освобожденной Авдеевки. В ведомстве отметили, что солдаты ВСУ начали отступление еще до приказа. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский приказал оставить Авдеевку лишь спустя сутки после начала неконтролируемого бегства солдат.
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