Спецоперация 18 февраля 2024, 21:15 Появилось новое видео хаотичного бегства бойцов ВСУ из Авдеевки

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Министерство обороны России показало новое видео, свидетельствующие о беспорядочном бегстве военнослужащих ВСУ из Авдеевки. Ролик опубликовали в Telegram-канале оборонного ведомства.

«По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих украинских военнослужащих», — отметили в Минобороны.

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В ведомстве добавили, что российские артиллеристы наносят точные удары по убегающему противнику. На обочине дороги скопилось много подбитой украинской техники.

Ранее Минобороны опубликовало еще один ролик с хаотичным бегством украинских военных из освобожденной Авдеевки. В ведомстве отметили, что солдаты ВСУ начали отступление еще до приказа. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский приказал оставить Авдеевку лишь спустя сутки после начала неконтролируемого бегства солдат.