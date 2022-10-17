Появилось фото российского беспилотника-камикадзе в Киеве | 360°

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Появилось фото российского беспилотника-камикадзе в Киеве

News.ru опубликовало фото российского беспилотника-камикадзе в Киеве

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Российский беспилотник-камикадзе засняли за мгновение до взрыва в Киеве. Издание News.ru опубликовало кадры в своем Telegram-канале.

Утром 17 октября несколько взрывов прозвучали в Киеве. Их спровоцировали дроны-камикадзе. Сейчас известно о пожаре в нежилом здании, один из ударов пришелся на предприятие «Укрэнерго».

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Украинские военнослужащие безуспешно пытались сбить беспилотники. Видео одной из таких операций уже появилось в Сети. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, город атакуют дроны «Герань».

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Также в понедельник сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Одесской и Сумской областях. Власти последней заявили о ракетном ударе по объекту инфраструктуры в Роменском районе. Пока о пострадавших ничего не говорилось. Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ

Украина

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