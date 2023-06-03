Спецоперация 03 июня 2023, 14:53 Появилось фото летящего украинского самолета с ракетами Storm Shadow «РВ» опубликовала первое фото украинского самолета Су-24М с ракетами Storm Shadow

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В Сети появилась первая фотография полета украинского самолета, несущего британские крылатые ракеты Storm Shadow. Снимок опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Авторы уточнили, что на фото — фронтовой бомбардировщик Су-24М ВВС Украины. Под его крыльями расположены две ракеты британо-французского производства.

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Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Они способны наносить удары на дистанцию до 150 километров, но оказались уязвимы для перед российскими комплексами «Панцирь», «Бук» и С-300.

Российские силы в конце мая ударили по аэродрому в Хмельницкой области, где базировались самолеты-носители Storm Shadow. Расположение авиабазы авиабазы мог случайно выдать украинский министр обороны Алексей Резник. Он опубликовал открытку с изображением Су-24, несущего крылатую ракету, и эмблемой седьмой бригады тактической авиации ВВС Украины.