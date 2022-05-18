Появились зрелищные кадры ударов артиллерии ДНР по позициям ВСУ

Народная милиция Донецкой Народной Республики опубликовала в Telegram-канале видео работы артиллеристов ДНР в ходе спецоперации на Украине. В кадр попала серия зрелищных выстрелов из бронеавтомобиля с буквой Z по позициям противника.

О дислокации техники и живой силы ВСУ артиллерии сообщают разведчики.

«Защитники республики из артиллерийского подразделения 100-й ОМСБр продолжают наносить удары по заранее выявленным позициям противника, а также по скоплениям его техники и живой силы», — отчитался военный корреспондент УНМ ДНР Максим Ангелин.

Ранее Минобороны показало на видео работу расчетов многофункциональных беспилотников (БПЛА) «Орлан-10» Западного военного округа в Донбассе. БПЛА осуществляет разведывательные полеты для координации действий различных видов военной техники. Беспилотные летательные аппараты регулярно фиксируют позиции ВСУ и украинских националистов. Информация транслируется в пункты управления.