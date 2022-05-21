Появились первые кадры с освобожденной «Азовстали»

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков первым побывал на территории освобожденной «Азовстали» и снял оттуда видео. По его словам, сейчас возле завода проходят разминирования, повсюду слышны взрывы.

«„Азовсталь“ — масштабная, огромнейшая территория, а если еще учитывать бункеры и подземные ходы из цеха в цех… Там, наверное, еще один такой же завод», — рассказал журналист.

Он спустился под мост, отметив, что здесь нужно идти очень аккуратно, «след в след», поскольку саперы здесь еще не проходили.

Также Польшаков показал место, куда попала авиационная бомба.

«Есть разрывы в железнодорожном полотне, огромная яма», — сообщил он.

Минобороны России заявило о полном освобождении «Азовстали» от украинских националистов вечером 20 мая. Выход с завода последних военнослужащих показали на видео. Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» предположил, что теперь поток пленных будет расти с каждым днем.