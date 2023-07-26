Спецоперация 26 июля 2023, 20:47 Появились новые подробности об ударах России по целям на Украине «Военная хроника»: третью серию взрывов зафиксировали в Хмельницкой области Украины РИА «Новости»

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В Хмельницкой области Украины зафиксировали третью серию взрывов. Telegram-канал «Военные хроники» сообщил новые подробности об ударах по военной инфраструктуре на Украине.

О прилетах сообщили украинские мониторинговые каналы. Целью российских ракет стал аэродрому Староконстантинов, на котором базировались фронтовые бомбардировщики Су-24М с крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Авторы канала приводят слова очевидцев, которые сообщили о мощном взрыве на севере Киева. Украинские СМИ заявили о взрывах в Житомирской, Львовской, Сумской областях страны. На территории Украины сигнал тревоги гудит уже более двух часов.

Утром 25 июля украинские СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях сообщили о взрывах в Житомирской области. Ночью сразу в нескольких регионах Украины звучали сирены воздушной тревоги. В Киеве и области работала система ПВО.