Появились новые кадры работы ЗРК «Тор» на спецоперации | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 08:15 Появились новые кадры работы ЗРК «Тор» на спецоперации Минобороны России поделилось новыми кадрами работы ЗРК «Тор» на спецоперации

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Минобороны России продемонстрировало новые кадры работы зенитных ракетных комплексов «Тор» Западного военного округа в ходе спецоперации. На кадрах видно, как «„Тор“ эффектно поражает цель.

«Заняв позицию, расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся беспилотники противника. После определения целей произвели пуски ракет», — рассказала пресс-служба оборонного ведомства.

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После того как воздушные цели оказались поражены, машина сменила огневую позицию, чтобы по ней не ударил противник.

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Задача «Торов» — борьба с пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, отметил начальник расчета ЗРК Андрей. По его словам, боевой дух «у всех хороший».

Особенность «Торов» в том, что они могут не только вести до 42 целей и одновременно наносить удары по четырем., а бить одновременно по четырем. При этом ЗРК прикрывает огневые позиции и технику армии. На вторые сутки спецоперации «Тор» помог российским военнослужащим уничтожить Bayraktar противника. Солдаты вспоминали, что их пугали этими беспилотниками, но оказалось, что это — одна из наиболее простых целей.