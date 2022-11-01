Появились новые кадры работы ЗРК «Тор» на спецоперации | 360°

01 ноября 2022, 08:15
Появились новые кадры работы ЗРК «Тор» на спецоперации
Минобороны России поделилось новыми кадрами работы ЗРК «Тор» на спецоперации
Минобороны России продемонстрировало новые кадры работы зенитных ракетных комплексов «Тор» Западного военного округа в ходе спецоперации. На кадрах видно, как «„Тор“ эффектно поражает цель.
«Заняв позицию, расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся беспилотники противника. После определения целей произвели пуски ракет», — рассказала пресс-служба оборонного ведомства.
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После того как воздушные цели оказались поражены, машина сменила огневую позицию, чтобы по ней не ударил противник.
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Задача «Торов» — борьба с пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами, отметил начальник расчета ЗРК Андрей. По его словам, боевой дух «у всех хороший».
Особенность «Торов» в том, что они могут не только вести до 42 целей и одновременно наносить удары по четырем., а бить одновременно по четырем. При этом ЗРК прикрывает огневые позиции и технику армии. На вторые сутки спецоперации «Тор» помог российским военнослужащим уничтожить Bayraktar противника. Солдаты вспоминали, что их пугали этими беспилотниками, но оказалось, что это — одна из наиболее простых целей.
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