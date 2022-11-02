Появились новые кадры работы истребителей Су-34 в зоне спецоперации | 360°

02 ноября 2022, 08:56
Появились новые кадры работы истребителей Су-34 в зоне спецоперации
Минобороны показало видео работы истребителей Су-34 на спецоперации
Минобороны России показало новые кадры работы экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 на спецоперации. Экипажи несут круглосуточное боевое дежурство на аэродромах базирования в любую погоду.
Их задача состоит в воздушном патрулировании и прикрытии действий подразделения ВС России.
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«Выполняли боевые задачи по прикрытию союзных сил и подавлению средств ПВО противника в районе линии боевого соприкосновения. Задача выполнена успешно», — отчитался штурман экипажа Айдар.
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Ранее российское оборонное ведомство уточняло, что экипажи штурмовиков используют высокоточные управляемые ракеты для ударов по опорным пунктам противника.
Минобороны также демонстрировало кадры работы ударных и транспортно-боевых вертолетов, миномета и авианаводчиков Западного военного округа. Кроме того, на видео попали подготовка танкистов, специалистов подразделений войск связи, а также огневая и тактическая подготовка мобилизованных перед отправкой на спецоперацию.
Минобороны РФ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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