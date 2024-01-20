Спецоперация 20 января 2024, 22:33 Появились кадры взятия опорного пункта ВСУ под Артемовском Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

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Министерство обороны России опубликовало кадры взятия опорного пункта Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, опорный пункт обнаружил расчет БПЛА Ивановского соединения ВДВ. Военные ударили по нему артиллерией и FPV-дронами. После этого штурмовые группы захватили и зачистили опорник.

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«Сломив сопротивление украинских военных огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков ВСУ и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю», — рассказали в Минобороны.

Ранее представитель Добровольческого штурмового корпуса Алексей Селиванов заявил, что российские войска взяли важные высоты под Артемовском. Военные заняли третью часть поселка Богдановка, взяв его в «клещи».