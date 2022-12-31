Спецоперация 31 декабря 2022, 20:31 Появились кадры возвращения российских военнослужащих из плена на Родину Минобороны России опубликовало кадры возвращения россиян из украинского плена

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Министерство обороны России опубликовало видеозапись с возвращением из украинского плена российских военнослужащих. Некоторые отправятся на реабилитацию, но большинство сможет встретить Новый год дома с семьей.

Возвращение из плена 82 российских военнослужащих стало результатом переговоров двух сторон. Военных доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Обмен пленными происходил по схеме «82 на 82».

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Освобожденные бойцы поблагодарили всех причастных к их спасению и поздравили всех россиян с наступающим праздником.

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В результате сегодняшнего обмена, прошедшего между Россией и Украиной, освобожден 41 военный Луганской Народной Республики. В ближайшее время бойцы вернутся домой.

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