Спецоперация 03 июля 2023, 23:37 Появились кадры уничтоженной в зоне СВО британской гаубицы AS-90 «Русская весна» показала кадры первой уничтоженной британской гаубицы AS-90 в зоне СВО Telegram

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Действующие за Запорожском фронте специальной военной операции российские военные уничтожили британскую самоходную установку AS-90. Кадрами с места поделился Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Авторы заявили, что это первый подтвержденный факт уничтожения британской гаубицы, полученной украинскими боевиками.

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На кадрах видно, что искореженная от удара военная техника находится на глубине огромной ямы. Какое оружие российские военные использовали для удара по британской гаубице — неизвестно.

Великобритания поставила на Украину первые самоходные артиллерийские установки AS-90 калибра 155 миллиметров весной 2023 года. Их поставку еще в январе анонсировал глава правительства королевства Риши Сунак.

Он подчеркивал, что речь идет о 30 боевых машинах, для управления каждой из которых требуется команда из пяти артиллеристов.