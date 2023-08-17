17 августа 2023, 16:48
Появились кадры уничтожения воинского эшелона с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны показало кадры удара по воинскому эшелону ВСУ под Днепропетровском
Российские силы ликвидировали воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области. Кадры удара по вагонам с боеприпасами опубликовали в Telegram-канале Министерства обороны России.
«Уничтожение воинского эшелона с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая Днепропетровской области», — уточнили в Минобороны.
Реклама
Судя по видео, после удара эшелон загорелся. Потом произошел взрыв, так как огненные клубы вместе с дымом поднялись в небо.
В четверг, 17 августа, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга сообщил, что отечественные бойцы ликвидировали эшелон с боеприпасами, принадлежащий Вооруженным силам Украины.
Штурмовые подразделения российской армии за минувшие сутки улучшили свои позиции на Донецком направлении.
Минобороны обнародовало еще одно видео, на котором показало ликвидацию живой силы, техники и укреплений противника. Это произошло благодаря точным ударам из 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» к югу от Артемовска.
Минобороны РФ
ВСУ
Реклама
Реклама