Спецоперация 17 августа 2023, 16:48 Появились кадры уничтожения воинского эшелона с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области Минобороны показало кадры удара по воинскому эшелону ВСУ под Днепропетровском

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Российские силы ликвидировали воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области. Кадры удара по вагонам с боеприпасами опубликовали в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Уничтожение воинского эшелона с боеприпасами ВСУ на железнодорожной станции Межевая Днепропетровской области», — уточнили в Минобороны.

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Судя по видео, после удара эшелон загорелся. Потом произошел взрыв, так как огненные клубы вместе с дымом поднялись в небо.

В четверг, 17 августа, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга сообщил, что отечественные бойцы ликвидировали эшелон с боеприпасами, принадлежащий Вооруженным силам Украины.

Штурмовые подразделения российской армии за минувшие сутки улучшили свои позиции на Донецком направлении.

Минобороны обнародовало еще одно видео, на котором показало ликвидацию живой силы, техники и укреплений противника. Это произошло благодаря точным ударам из 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» к югу от Артемовска.