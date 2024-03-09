Спецоперация 09 марта 2024, 14:03 Появились кадры уничтожения украинской установки С-300 в ДНР Минобороны показало кадры уничтожения установки С-300 ВСУ

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Российские войска уничтожили пусковую установку зенитно-ракетной системы С-300 Вооруженных сил Украины. Кадры показали в пресс-службе Минобороны.

Позицию ликвидировали в районе населенного пункта Покровск в Донецкой Народной Республике в результате точного удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», сообщило ведомство в комментарии к видео.

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На Донецком направлении Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи по переднему краю. Потери ВСУ составили до 300 человек.

Российские войска также уничтожили склады с боеприпасами трех бригад украинской армии. Под удар попал пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Степовое в Запорожской области.

Ранее ВС России отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении. Противник лишился до 400 бойцов.