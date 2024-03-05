Спецоперация 05 марта 2024, 17:36 Появились кадры уничтожения третьего танка Abrams в зоне спецоперации Военкор Дамбиев показал видео уничтожение третьего танка Abrams Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Третий танк Abrams Вооруженных сил Украины уничтожили под Авдеевкой. Эксклюзивные кадры опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Боевую бронемашину американского производства ликвидировали с помощью российского противотанкового ракетного комплекса. Визуальный контроль и корректировку вели с помощью беспилотников.

Реклама

«Отработали на „отлично“!» — написал Дамбиев.

Российские военные под Авдеевкой уничтожили лучшие бронемашины производства США. Украинской армии сильно не хватает снарядов, что вынудило ВСУ вести ближний бой, рискуя штурмовой техникой. Ранее оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет нашел слабое место американского танка Abrams.