05 марта 2024, 17:36
Появились кадры уничтожения третьего танка Abrams в зоне спецоперации
Военкор Дамбиев показал видео уничтожение третьего танка Abrams
Третий танк Abrams Вооруженных сил Украины уничтожили под Авдеевкой. Эксклюзивные кадры опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.
Боевую бронемашину американского производства ликвидировали с помощью российского противотанкового ракетного комплекса. Визуальный контроль и корректировку вели с помощью беспилотников.
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«Отработали на „отлично“!» — написал Дамбиев.
Российские военные под Авдеевкой уничтожили лучшие бронемашины производства США. Украинской армии сильно не хватает снарядов, что вынудило ВСУ вести ближний бой, рискуя штурмовой техникой. Ранее оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет нашел слабое место американского танка Abrams.
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