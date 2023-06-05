Спецоперация 05 июня 2023, 02:46 Появились кадры уничтожения техники ВСУ во время попытки наступления Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ во время попытки наступления

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Министерство обороны России показало в своем Telegram-канале видео уничтожения военной техники ВСУ во время попытки наступления противника на Южно-Донецком направлении. На кадрах с воздуха видно, как взрываются несколько вражеских машин и тонут в густом облаке дыма.

Уутром 4 июня украинская армия предприняла попытку большого наступления на пяти участках фронта. В бой выпустили восемь батальонов — шесть механизированных и два танковых. Два из них были из стратегических резервов Вооруженных сил Украины.

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Попытка оказалась неудачной. Бойцы восточной группировки дали противнику отпор. В результате ВСУ потеряли 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 бронемашину. Также российские военные ликвидировали 250 украинских военных.

Ранее ведомство поделилось кадрами уничтожения самолета ВСУ экипажем истребителя Су-35 Вооруженных сил России во время патрулирования. На видео можно увидеть, как самолет готовят к вылету, встречу с врагом, его уничтожение и возвращение на базу.