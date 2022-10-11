Появились кадры уничтожения пункта управления и бронетехники ВСУ | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 08:39 Поделиться Telegram

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Viber Появились кадры уничтожения пункта управления и бронетехники ВСУ Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-28Н

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Экипажи вертолетов Ми-28Н в ходе спецоперации уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что экипажи вертолетов успешно выполняют авиационную поддержку подразделений российских военных. Армейская авиация также занимается сопровождением колонн, доставкой десанта и военных грузов, добавили в министерстве.

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Накануне ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в районах Северска, Авдеевки и Шевченко (ДНР), Новоалександровки в Запорожской области и Березнеговатого в Николаевской области.

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Помимо этого, в районах Днепропетровска и Павлограда Днепропетровской области российские военные уничтожили две базы хранения топлива для военной техники противника.

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