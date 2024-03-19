Спецоперация 19 марта 2024, 14:00 Появились кадры уничтожения пункта дислокации украинских диверсантов в Сумской области Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ в Сумской области

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Российские войска уничтожили пункт временной дислокации украинских диверсантов в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны, опубликовав видео с моментом ликвидации противника.

«Уничтожен пункт временной дислокации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в населенном пункте Рыжевка Сумской области», — указали в оборонном ведомстве.

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Российские бойцы нанесли удар по месту расположения украинских диверсантов авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Также ВС России уничтожили ДРГ противника. Российские бойцы вычислили украинских боевиков, которые дислоцировались в лесу в приграничном районе с Белгородской областью.

Во вторник, 19 марта, военнослужащие освободили Орловку в Донецкой Народной Республике. Также ВС России отразили шесть контратак штурмовых группировок ВСУ сразу в нескольких районах.