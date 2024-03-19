19 марта 2024, 14:00
Появились кадры уничтожения пункта дислокации украинских диверсантов в Сумской области
Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ в Сумской области
Российские войска уничтожили пункт временной дислокации украинских диверсантов в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны, опубликовав видео с моментом ликвидации противника.
«Уничтожен пункт временной дислокации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в населенном пункте Рыжевка Сумской области», — указали в оборонном ведомстве.
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Российские бойцы нанесли удар по месту расположения украинских диверсантов авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Также ВС России уничтожили ДРГ противника. Российские бойцы вычислили украинских боевиков, которые дислоцировались в лесу в приграничном районе с Белгородской областью.
Во вторник, 19 марта, военнослужащие освободили Орловку в Донецкой Народной Республике. Также ВС России отразили шесть контратак штурмовых группировок ВСУ сразу в нескольких районах.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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