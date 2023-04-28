Спецоперация 28 апреля 2023, 10:31 Появились кадры уничтожения немецкой самоходки Gepard в зоне СВО Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал на видео уничтожение немецкой ЗСУ Gepard Википедия

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Российские военные уничтожили немецкую зенитную самоходную установку Gepard в Херсонской области ударом беспилотника «Ланцет». Видео показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, что разведчики засекли движение боевой техники по пересеченной местности. После этого российские военные навелись на цель и запустили ударный беспилотник, который уничтожил установку и националистов внутри нее.

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Об уничтожении Gepard стало известно 27 апреля. Кроме того, российские войска ликвидировали четыре пусковые установки С-300 рядом с Херсоном.

В ноябре 2022 года немецкие власти отчитались, что передали Украине 30 установок Gepard после начала специальной операции.

Ранее министерство обороны России показало на видео уничтожение логистических узлов и военных объектов ВСУ ударами расчетов РСЗО «Ураган».