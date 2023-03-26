Спецоперация 26 марта 2023, 06:16 Появились кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ из «Гиацинта» Минобороны показало кадры уничтожения ангара боеприпасов ВСУ с помощью пушки «Гиацинт-Б»

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Видео, на котором буксируемые пушки «Гиацинт-Б» Западного военного округа уничтожили ангар с украинскими боеприпасами, появилось в сети. Министерство обороны России опубликовало в Telegram-канале кадры боевой работы 152-миллиметровых пушек.

Артиллерийские подразделения Западного военного округа выполняли огневую задачу по атаке украинской роты, разрушению ее оборонительных сооружений, захвату командного пункта и уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника. В этой операции также задействован мобилизованный личный состав.

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По данным Министерства обороны, «Гиацинт» уничтожил десятки баз, укреплений, маскировочных пунктов и транспортных узлов, через которые на передний край противнику перебрасывалась техника, боеприпасы, продовольствие и узлы связи.

Полковник «Малик», командующий артиллерией, отметил, что чаще всего огонь ведется по укрепленным блиндажам, технике и ангарам противника на расстоянии от 15 до 28 километров.

«Никому не надо ничего объяснять, мы — сплоченная команда. Настрел уже достаточно большой, находимся мы здесь уже давно, и нам есть чем гордиться», — отметил он.

Поскольку «Гиацинт-Б» — это буксируемый пушка, российские войска могут в любой момент изменить дислокацию и вступить в бой с противником, не подозревающим об этом. Кроме того, каждая огневая точка укреплена траншеей для укрытия и защиты от вражеских контратак.

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