Спецоперация 16 января 2023, 12:00 Появились кадры уничтожения «Аллигатором» украинского командира Военкор Руденко показал на видео ракетный удар вертолета Ка-52 по машине с командиром ВСУ Соцсети

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Российский экипаж боевого вертолета Ка-52 высокоточным ударом уничтожил украинский внедорожник в зоне специальной операции. Кадры в Telegram-канале показал военный корреспондент Андрей Руденко.

На кадрах видно, как «Аллигатор» точным ракетным ударом уничтожил военную технику националистов. Снаряд достиг автомобиля, после чего его накрыл мощный взрыв. По словам Руденко, в автомобиле находился один из командиров подразделения ВСУ.

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«Именно в этом автомобиле передвигался командир одного из нацистских формирований, за машиной шла охота», — подчеркнул Руденко.

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Ранее пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видео работы расчетов 120-миллиметровых минометов 2С12 «Сани» в зоне специальной операции. Этот тип вооружений способен вести огонь по групповым и одиночным целям на максимальной дальности.

Работая вместе с артиллерийскими комплексами «Мста-Б» и «Мста-С», а также РСЗО «Град» и гаубицами «Акация», военные наносят мощное огневое поражение формированиям ВСУ.