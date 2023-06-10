Спецоперация 10 июня 2023, 17:12 Появились кадры уничтожения бронетехники Запада в зоне СВО Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard на Южно-Донецком направлении

Читать 360tv в

Российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Снятые крупным планом кадры опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что удар управляемыми ракетами нанесли вертолеты Ка-52. Они атаковали колонну противника.

Реклама

«После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены», — подчеркнули в Минобороны.

На Запорожском направлении ВС России лишили ВСУ девяти танков, в том числе четырех Leopard. За сутки при попытках наступать на этом участке и Южно-Донецком направлении украинские военные потеряли 300 боевиков. Российские силы ликвидировали 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и САУ Cezar французского производства.