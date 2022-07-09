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    09 июля 2022, 14:45

    Появились кадры удара ВКС России по украинскому нацбатальону под Зеленодольском

    Минобороны опубликовало видео с ударом ВКС по месту дислокации украинского нацбатальона

    Анатолий Минкин

    Пункт временной дислокации боевиков украинского националистического батальона «Торнадо»* уничтожили российское Воздушно-космические силы при помощи высокоточного оружия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    Он отметил, что группировка расположилась под городом Зеленодольском в Днепропетровской области. Минобороны поделилось видео с моментом удара по месту сбора боевиков-националистов.

    На опубликованных кадрах видно, как на пункт дислокации идет наводка прицела, а после по зданию выпускают снаряд высокоточного оружия.

    Как отметил Игорь Конашенков, в результате удара уничтожены более 40 боевиков и около 10 единиц вооружения и военной техники.

    Также Конашенков отметил, что из-за большого количества дезертиров набрали в бригаду территориальной обороны в Харькове заключенных из местных колоний.

    Как отметил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с ИА НСН, это увеличит число случаев мародерства и убийств мирных жителей.

    * «Торнадо» — националистическое террористическое образование.