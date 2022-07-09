Появились кадры удара ВКС России по украинскому нацбатальону под Зеленодольском

Пункт временной дислокации боевиков украинского националистического батальона «Торнадо»* уничтожили российское Воздушно-космические силы при помощи высокоточного оружия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что группировка расположилась под городом Зеленодольском в Днепропетровской области. Минобороны поделилось видео с моментом удара по месту сбора боевиков-националистов.

На опубликованных кадрах видно, как на пункт дислокации идет наводка прицела, а после по зданию выпускают снаряд высокоточного оружия.

Как отметил Игорь Конашенков, в результате удара уничтожены более 40 боевиков и около 10 единиц вооружения и военной техники.

Также Конашенков отметил, что из-за большого количества дезертиров набрали в бригаду территориальной обороны в Харькове заключенных из местных колоний.

Как отметил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с ИА НСН, это увеличит число случаев мародерства и убийств мирных жителей.

* «Торнадо» — националистическое террористическое образование.