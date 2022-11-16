Спецоперация 16 ноября 2022, 09:32 Появились кадры совместной работы экипажей Ка-52 и Ми-24 в зоне спецоперации Экипажи Ка-52 и Ми-24 выполнили скрытые заходы для удара по целям в зоне спецоперации Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Экипажи боевых вертолетов Ка-52 и Ми-24 иногда совершают совместные вылеты для выполнения задач в рамках спецоперации в зоне боестолкновений с ВСУ. Кадры их парной работы публиковали в Telegram-канале Zvezdanews.

В видеофрагменте показали весь цикл боевого вылета: от заправки ракет в соответствующий отсек под крылом вертолета до возвращения авиатранспорта на базу.

Реклама

Сам полет выполняли на предельно малой высоте. При этом сам маневр характеризуется как скрытый заход. Перед запуском ракет члены экипажа выполняют калибровку. Это позволяет поразить с максимально далекого расстояния.

Реклама

После нанесения удара вертолеты меняют маршрут и резко уходят с прежней линии полета. В видеофрагменте даже есть момент с предупреждением о перегрузке как раз после кадров с запуском ракет.

Один из членов экипажа рассказал, что помимо нанесения ударов его сослуживцы выполняют поисково-спасательные задачи. Также он отметил, что они могут выполнять задания в раках спецоперации даже ночью.